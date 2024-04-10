Мюллер: Арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Арсенала»

Нападающий «Баварии»высказался о спорном решении арбитра в матче с(2:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На 67-й минуте судья матча дал свисток о возобновлении игры, после чего вратарь «Арсенала» Давид Райя отдал пас на Габриэла, который взял мяч в руки, чтобы снова разыграть удар от ворот.

«Рефери все прекрасно видел. Ошибка показалась ему слишком глупой и незначительной, чтобы назначать пенальти. Но он не должен был так рассуждать.

Судья нужен для того, чтобы следить за соблюдением правил, нравятся они вам или нет. Я не думаю, что в правилах написано: "Что ж, если это было сделано ненамеренно, положите мяч еще раз и пробейте".

Я не знаю, что там написано. Думаю, что это чистый пенальти», — приводит слова Мюллера Daily Mail.