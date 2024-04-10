Тухель жестко раскритиковал арбитра матча с «Арсеналом» за отказ назначить пенальти

Главный тренер «Баварии»высказался о скандальном эпизоде в матче с(2:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На 67-й минуте судья матча дал свисток о возобновлении игры, после чего вратарь «Арсенала» Давид Райя отдал пас на Габриэла, который взял мяч в руки, чтобы снова разыграть удар от ворот.

«Судья допустил огромную ошибку — это пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а затем защитник берет мяч в руки.

Меня разозлило объяснение судьи — он сказал, что это была "детская ошибка", и что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Это ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая — какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.