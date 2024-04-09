Колыванов назвал тренеров, которые могут спасти «Спартак»

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, что после увольненияновым главным тренером «Спартака» должен стать российский специалист.

«Если (в "Спартаке") был бы российский специалист, то его давно бы убрали. Я не знаю, по какой причине держат Абаскаля. Он старается, пытается что‑то создавать, но не получается. Нужно разбираться, что происходит внутри команды. И верит ли руководство в Абаскаля? Все болельщики давно против него.

Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. В такой команде, как "Спартак", нужно вести себя по‑другому. Он все время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку.

Если бы назначили кого‑то из российских специалистов, я был бы рад. У нас есть хорошие тренеры. Кто мог бы заменить Абаскаля? Тот же Сергей Юран, Валерий Карпин. Дайте Андрею Тихонову попробовать», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.