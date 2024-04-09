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    Колыванов назвал тренеров, которые могут спасти «Спартак»

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    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что после увольнения Гильермо Абаскаля новым главным тренером «Спартака» должен стать российский специалист.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Если (в "Спартаке") был бы российский специалист, то его давно бы убрали. Я не знаю, по какой причине держат Абаскаля. Он старается, пытается что‑то создавать, но не получается. Нужно разбираться, что происходит внутри команды. И верит ли руководство в Абаскаля? Все болельщики давно против него.

    Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. В такой команде, как "Спартак", нужно вести себя по‑другому. Он все время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку.

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    • Если бы назначили кого‑то из российских специалистов, я был бы рад. У нас есть хорошие тренеры. Кто мог бы заменить Абаскаля? Тот же Сергей Юран, Валерий Карпин. Дайте Андрею Тихонову попробовать», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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