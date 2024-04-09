ФИФА готов разрешить иностранным командам проводить официальные матчи в США

Джанни Инфантино — президент ФИФА Фото: globallookpress.com
«Перенос официальных матчей из Европы в США — захватывающее предложение, но оно должно быть продуманным и совместным», — цитирует директора Relevent ТАСС.
Сейчас ФИФА размышляет над возможностью изменить свои правила, чтобы топовые европейские клубы получили возможность играть официальные встречи за пределами континента.
Сейчас топ-клубы часто проводят товарищеские игры на территории США, но официальные матчи по правилам ФИФА им запрещены.