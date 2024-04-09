ФИФА готов разрешить иностранным командам проводить официальные матчи в США

Международная федерация футбола (ФИФА) и американская спортивная медиакомпания Relevent почти достигли соглашение о прекращении судебных разбирательство о запрете играть товарищеские игры на территории США ведущими европейскими клубами.

«Перенос официальных матчей из Европы в США — захватывающее предложение, но оно должно быть продуманным и совместным», — цитирует директора Relevent ТАСС.

Сейчас ФИФА размышляет над возможностью изменить свои правила, чтобы топовые европейские клубы получили возможность играть официальные встречи за пределами континента.

Сейчас топ-клубы часто проводят товарищеские игры на территории США, но официальные матчи по правилам ФИФА им запрещены.