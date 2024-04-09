Стало известно, сыграет ли Дзюба в матче «Локомотив» — ЦСКА

Главный тренер «Локомотива»рассказал о кадровой ситуации в команде.

По словам Галактионова, нападающий Артем Дзюба сможет сыграть в предстоящем матче с ЦСКА.

«На самом деле непосредственно травмированных у нас осталось немного. Дзюбу ждем уже вот‑вот, он вернулся к тренировкам в общей группе, с Ньямси ситуация чуть сложнее.

Все остальные в строю. Тикнизян уже был готов играть с "Ахматом", но ситуация позволяла не рисковать и дать ему еще одну полноценную неделю для набора кондиций. Безусловно, он может сыграть с ЦСКА.

По здоровью и Тикнизян, и Дзюба будут готовы к матчу, но по тому, как распределим их игровое время, решим уже ближе к игре», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 13 апреля, начало — в 19:30 мск.