Карпукас: У игроков «Локомотива» был жесткий разговор с руководством клуба

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас после победы над «Ахматом» (2:0) рассказал о встрече команды с руководством клуба.

«Победа есть победа. Безусловно, это хорошая реакция на все события, которые в рамках этой недели произошли. В матче с "Ахматом" мы не должны были допускать даже мысли о том, что можем потерять очки. В принципе, мы это на поле и сделали.

С другой стороны, надо забивать побольше и еще увереннее забирать игры. Нужна солидность, нужно показывать свой класс в таких матчах.

Конечно, это был жесткий разговор (с руководством клуба — прим.). Потому что команда не имела права с таким результатом начинать вторую часть чемпионата.

Мне кажется, такой и должен был быть разговор. Мы хорошо поговорили. Но куда важнее, что поговорили не просто так, как показала игра с "Ахматом". Теперь надо закрепить этот успех», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».