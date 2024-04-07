Галактионов: Благодарен команде за самоотверженность

Главный тренер московскоговысказался о матче против(2:0).

«Это был очень важный матч. Эмоционально и психологически он получился немного нервозным. Нам можно было хладнокровнее распоряжаться эпизодами. Нельзя было терять простые мячи и давать сопернику вернуться в игру. Понятно, что удаление помогло владеть мячом. Главное — у нас были подходы, в первом тайме могли больше забивать.

Благодарен команде за самоотверженность. После серии без побед очень важно было победить и сбросить с себя отрицательный психологический фон», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Таким образом, «Локомотив» смог набрать 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 20 пунктов и 12-я строчка.