Тарханов о Смолове: Я думаю, что он сыграет еще несколько сезонов

Известный российский футбольный тренервысказался об игре нападающего

«Зачем Смолову завершать карьеру? Некоторые люди играют до 40 лет, а Фёдор здоровый парень. Я думаю, что он сыграет ещё несколько сезонов.

Нападающий забивает, когда постоянно играет. А если есть какие-то паузы, то ясно, что происходит какой-то сбой в реализации и принятии решений. Поэтому это тоже влияет на него.

Если Смолов не будет иметь игровой практики в "Динамо", может, стоит поискать другую команду. Хотя в "Динамо" Фёдор играет не последнюю роль. Я сколько матчей "Динамо" смотрел, он выглядел хорошо», — сказал Тарханов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Смолов провел 20 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. После 22-х туров «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице чемпионата России с 38-ю очками в активе.