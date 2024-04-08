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    Тарханов о Смолове: Я думаю, что он сыграет еще несколько сезонов

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    Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Динамо» Федора Смолова.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Зачем Смолову завершать карьеру? Некоторые люди играют до 40 лет, а Фёдор здоровый парень. Я думаю, что он сыграет ещё несколько сезонов.

    Нападающий забивает, когда постоянно играет. А если есть какие-то паузы, то ясно, что происходит какой-то сбой в реализации и принятии решений. Поэтому это тоже влияет на него.

    Если Смолов не будет иметь игровой практики в "Динамо", может, стоит поискать другую команду. Хотя в "Динамо" Фёдор играет не последнюю роль. Я сколько матчей "Динамо" смотрел, он выглядел хорошо», — сказал Тарханов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Смолов провел 20 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. После 22-х туров «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице чемпионата России с 38-ю очками в активе.

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