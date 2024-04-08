Анчелотти: Мы превосходим «Ман Сити» в одних аспектах игры, они — в других

Главный тренервысказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Превосходит ли нас "Сити"? Нас ждет привлекательный футбольный матч. У каждой команды есть свои особенности, обе находятся на высоком уровне. Мы превосходим их в одних аспектах игры, они — в других. Превосходство в целом будет понятно по истечении 180 минут, когда мы увидим, кто станет победителем этого противостояния.

Гвардиола — великий тренер, точка. А то, что в "Сити" думают обо мне, меня не волнует. Только то, что думают о моей команде», — приводит слова Анчелотти AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9-го апреля в Мадриде. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.