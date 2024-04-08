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    Анчелотти: Мы превосходим «Ман Сити» в одних аспектах игры, они — в других

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Превосходит ли нас "Сити"? Нас ждет привлекательный футбольный матч. У каждой команды есть свои особенности, обе находятся на высоком уровне. Мы превосходим их в одних аспектах игры, они — в других. Превосходство в целом будет понятно по истечении 180 минут, когда мы увидим, кто станет победителем этого противостояния.

    Гвардиола — великий тренер, точка. А то, что в "Сити" думают обо мне, меня не волнует. Только то, что думают о моей команде», — приводит слова Анчелотти AS.

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    • Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9-го апреля в Мадриде. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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