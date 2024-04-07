Титов: На данном этапе в чемпионской гонке РПЛ три команды

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал слова главного тренера московского «Динамо», который сказал, что бело-голубые по-прежнему участвуют в «золотой гонке».

«Конечно. Ещё будет матч "Зенит" — "Краснодар", где они могут поделить очки, а "Динамо" как раз этим может и воспользоваться. Почему нет? И "Краснодару" ехать к "Спартаку", и "Зенит" ещё не играл с "Локомотивом" и с "Динамо" в Москве. Впереди достаточно, где можно попробовать опередить лидера. Объективно у нас на данном этапе три команды в гонке. Туров осталось мало. Не думаю, что кто-то ещё сможет вмешаться. Но если эти три команды будут исправно брать своё, то их стыковые матчи будут идти за шесть очков. Это уже будут чемпионские очки», — сказал Титов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.