начнут матч в 13:00 в украинской Премьер-лиге, 07.04.2024.

Последний матч: «Александрия» — «Черноморец Од» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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