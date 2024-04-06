начнут матч в 19:00 в итальянской Серии А, 06.04.2024.

Последний матч: «Лацио» — «Рома» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лацио»).

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