«Боруссия» из Дортмунда примет «ПСЖ» в рамках первого матча полуфинала Лиги Чемпионов. Приглашаем вас следить за ходом матча вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф с первого места в группе, обойдя в таблице «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Немецкий клуб набрал 11 очков в 6-ти матчах при 3-х победах, 2-х ничьих и одном поражении.

В 1/8 финала «шмели» обыграли голландский ПСВ, решив исход противостояния в ответном матче дома — 2:0 (первый матч 1:1). На следующей стадии подопечные Эдина Терзича оставили за бортом турнира мадридский «Атлетико» (1:2 в гостях и 4:2 дома).

Дортмундский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом туре «Боруссия» крупно проиграла «Лейпцигу» в гостях — 1:4.

«ПСЖ»

Парижане набрал 8 очков в 6-ти матчах группового этапа Лиги Чемпионов и оформили выход в плей-офф со второй позиции. Подопечные Луиса Энрике одержали 2 победы, столько же раз сыграли вничью и уступили.

«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» в обоих матчах 1/8 финала (2:0 дома и 2:1 в гостях) и вышел дальше на «Барселону». В противостоянии с каталонцами парижане проиграли первый домашний матч (3:2), но на выезде сыграли куда убедительнее, разгромив «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

В конце прошлой недели «ПСЖ» досрочно стал победителем чемпионата Франции. Это стало возможным благодаря ничьей парижан в матче с «Гавром» (3:3) и поражении «Монако» от «Лиона» в прошлом туре.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой на групповом этапе текущего сезона Лиги Чемпионов. «ПСЖ» взял верх дома (2:0), а в Дортмунде была зафиксирована ничья (1:1).

Всего в 6-ти очных матчах на счету парижан 2 победы, «Боруссия» оказалась сильнее в одном случае и трижды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» с коэффициентом 2.39.