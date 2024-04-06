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    Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: Давление есть, но так даже интереснее

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Интрига сохраняется, наверху всё плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. "Краснодар" не стоит отметать, да и "Динамо" подбирается к первому месту. До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений — очень приличный результат.

    Если бы нас отделяло от второго места девять очков, ещё можно было бы что-то говорить, а так всего одно — это вообще ни о чем. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с "Локомотивом" могут побороться за тройку», — приводят слова Караваева «Известия».

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    • После 21-го тура РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 41-м очком в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (40 баллов). «Динамо» располагается на 3-й позиции (38).

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