Нагорных о слухах по поводу ухода Галактионова из «Локомотива»: Много шума из ничего

Председатель совета директоровответил на вопрос о возможном уходе главного тренера команды

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем — ещё раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего.

Продление контракта с Галактионовым? Мы обсуждали подготовку к ближайшему матчу, что сейчас гораздо важнее. Кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось о том, что Галактионов хочет покинуть «Локомотив». После 21-го тура «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе.

В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Ахмата» в рамках российской Премьер-лиги 7-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.