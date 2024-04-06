ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
    Все новости спорта

    Нагорных о слухах по поводу ухода Галактионова из «Локомотива»: Много шума из ничего

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем — ещё раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего.

    Продление контракта с Галактионовым? Мы обсуждали подготовку к ближайшему матчу, что сейчас гораздо важнее. Кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

  • «Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
  • Эксклюзивное интервью с тренером, приводившим юношескую сборную России к золоту чемпионата Европы
  • 04/04/2024

    • Ранее сообщалось о том, что Галактионов хочет покинуть «Локомотив». После 21-го тура «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе.

    В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Ахмата» в рамках российской Премьер-лиги 7-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» продлит победную серию в РПЛ?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры