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    Почеттино: Эмоции после матча с «Челси»? Я не клоун, я главный тренер

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своей эмоциональности во время празднования победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в АПЛ.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Страсть — это не значит быть сумасшедшим парнем, совершающим глупости на бровке. Я не такой. Команда должна показывать страсть, когда 11 игроков на поле бегают, отчаянно пытаясь забрать мяч и забить.

    Думаю, это именно та страсть, которую должны видеть наши болельщики. Мне нужно быть терпеливым, спокойным и аналитичным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце матча, конечно, можно проявить страсть, что я и сделал. Это не цирк, где на боковой линии нужен клоун. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Нужно быть спокойным во всем, что говоришь игрокам, пытаясь помочь.

    Я не клоун, я главный тренер. Если кому-то нужен клоун, найдите его», — приводит слова Почеттино The Evening Standard.

    «Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.

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