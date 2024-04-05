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    Почеттино: Я так счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итог матче против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Это была тяжёлая игра. Я так счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, это было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы очень хорошо начали игру, и то, как мы пропустили, эмоционально повлияло на команду. Реальность такова, что для победы всегда нужно делать больше. Это начало налаживания связей с фанатами, и это будет очень полезно для нашего будущего.

    Хет-трк Палмера? Его вклад невероятнен. Палмер проделал фантастическую работу», — приводи слова Почеттино BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.

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