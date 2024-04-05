Почеттино: Я так счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу

Главный тренерподвел итог матче против(4:3).

«Это была тяжёлая игра. Я так счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, это было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы очень хорошо начали игру, и то, как мы пропустили, эмоционально повлияло на команду. Реальность такова, что для победы всегда нужно делать больше. Это начало налаживания связей с фанатами, и это будет очень полезно для нашего будущего.

Хет-трк Палмера? Его вклад невероятнен. Палмер проделал фантастическую работу», — приводи слова Почеттино BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.