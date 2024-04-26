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    Ташуев покинул «Факел»

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    Воронежский «Факел» объявил об уходе главного тренера Сергея Ташуева.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

    «Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — написала пресс-служба воронежцев.

    Напомним, это уже вторая отставка Ташуева в сезоне-2023/2024. На стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги он был уволен из «Ахмата». В сентябре 2023 года специалиста назначили на пост главного тренера «Факела». Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей.

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