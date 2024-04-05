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    Клопп: Гол Нуньеса — один из моих любимых за все время существования футбола

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от гола нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 31-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (3:1).

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    «Я бы предпочёл, чтобы к моменту первого нашего гола мы вели в счёте 5:0, но это сложно. Гол Нуньеса — один из моих любимых за всё время существования футбола.

    Я часто прошу его прессинговать соперника так высоко, но довольно редко удаётся подобраться так близко, чтобы заблокировать вынос голкипера. Он это сделал, здорово», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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    • После победы над «Шеффилдом» «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 70-ю очками в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 7-го апреля.

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