Клопп: Гол Нуньеса — один из моих любимых за все время существования футбола

Главный тренерподелился впечатлениями от гола нападающего команды матче 31-го тура АПЛ с(3:1).

«Я бы предпочёл, чтобы к моменту первого нашего гола мы вели в счёте 5:0, но это сложно. Гол Нуньеса — один из моих любимых за всё время существования футбола.

Я часто прошу его прессинговать соперника так высоко, но довольно редко удаётся подобраться так близко, чтобы заблокировать вынос голкипера. Он это сделал, здорово», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После победы над «Шеффилдом» «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 70-ю очками в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 7-го апреля.