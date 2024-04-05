Кечинов: У «Динамо» еще не все потеряно в борьбе за золото

Экс-футболистподелился мыслями о предстоящем матче 23-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«Ничья в матче "Динамо" — "Спартак" ничего абсолютно не даёт обеим командам, поэтому нас ждёт атакующая бескомпромиссная игра, где будут забитые мячи.

Спрогнозировать результат матча очень сложно, потому что непонятно, кто сильнее. У футболистов обеих команд будет сумасшедший настрой на это дерби. У "Динамо" ещё не всё потеряно в борьбе за золото, а "Спартак" борется за призовые места», — сказал Кечинов Чемпионату.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 7-го апреля в 19:30 мск. После 21-го тура «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (32 балла).