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    Кечинов: У «Динамо» еще не все потеряно в борьбе за золото

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «красно-белыми».

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Ничья в матче "Динамо" — "Спартак" ничего абсолютно не даёт обеим командам, поэтому нас ждёт атакующая бескомпромиссная игра, где будут забитые мячи.

    Спрогнозировать результат матча очень сложно, потому что непонятно, кто сильнее. У футболистов обеих команд будет сумасшедший настрой на это дерби. У "Динамо" ещё не всё потеряно в борьбе за золото, а "Спартак" борется за призовые места», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 7-го апреля в 19:30 мск. После 21-го тура «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (32 балла).

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