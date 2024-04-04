начнут матч в 21:30 в английской Премьер-лиге, 04.04.2024.

Последний матч: «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ливерпуль»).

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