«Ливерпуль»
Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место с 67 очками и разницей мячей 67-27.
Команда на два очка опережает идущего вторым в таблице «Арсенал» и на три — «Манчестер Сити», который занимает третью позицию.
Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. В то же время, мерсисайдцам пришлось отыгрываться в матче против «Брайтона» (2:1).
Эта победа стала второй для «Красных» в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры — АПЛ, Лига Европы и Кубок Англии.
Не сыграют: Робертсон, Алькантара, Доак, Байчетич, Жота, Александер-Арнольд, Матип травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 11 поединках во всех турнирах «Ливерпуль» потерпел одно поражение, да и то — в дополнительное время Кубка Англии от «МЮ» (3:4).
В остальных матчах у коллектива девять побед и одна ничья, если не учитывать мировую в основное время матча против того же «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Мохаммед Салах — лучший бомбардир клуба с 16-ю голами, что позволяет ему быть вторым во всей лиге.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 15 очками и разницей мячей 27-77.
Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому она если и не обречена на понижение в классе, то уж точно имеет мизерные шансы на выживание.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Клинки» поделили очки с «Фулхэмом» (3:3), обменявшись тремя голами.
Эта ничья стала второй в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, так что клуб все же отказывается капитулировать.
Не сыграют: Травмированы — Дэвис, Джеббисон, Болдок, Арчер, Иган, Брюстер, Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бэшем, дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в 10 последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и трех ничьих.
Спасти гостей может только чудо, так что почти гарантированная неудача в грядущей игре только приблизит их к вылету.
Макберни — лучший бомбардир клуба в АПЛ с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в 10 из 11 последних матчей «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.09. Ничья — в 11.00, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 20.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.23 и 4.15.
- 1.83Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. Мерсисайдцы хотя помногу забивают сами, часто позволяют отличиться и соперникам.
В двух последних матчах гостей был реализован такой же расклад.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.18