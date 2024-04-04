«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место с 67 очками и разницей мячей 67-27.

Команда на два очка опережает идущего вторым в таблице «Арсенал» и на три — «Манчестер Сити», который занимает третью позицию.

Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.0913.0027.00Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. В то же время, мерсисайдцам пришлось отыгрываться в матче против «Брайтона» (2:1).

Эта победа стала второй для «Красных» в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры — АПЛ, Лига Европы и Кубок Англии.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Робертсон, Алькантара, Доак, Байчетич, Жота, Александер-Арнольд, Матип травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 11 поединках во всех турнирах «Ливерпуль» потерпел одно поражение, да и то — в дополнительное время Кубка Англии от «МЮ» (3:4).

В остальных матчах у коллектива девять побед и одна ничья, если не учитывать мировую в основное время матча против того же «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Мохаммед Салах — лучший бомбардир клуба с 16-ю голами, что позволяет ему быть вторым во всей лиге.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 15 очками и разницей мячей 27-77.

Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому она если и не обречена на понижение в классе, то уж точно имеет мизерные шансы на выживание.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Клинки» поделили очки с «Фулхэмом» (3:3), обменявшись тремя голами.

Эта ничья стала второй в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, так что клуб все же отказывается капитулировать.

Не сыграют: Травмированы — Дэвис, Джеббисон, Болдок, Арчер, Иган, Брюстер, Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бэшем, дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в 10 последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и трех ничьих.

Спасти гостей может только чудо, так что почти гарантированная неудача в грядущей игре только приблизит их к вылету.

Макберни — лучший бомбардир клуба в АПЛ с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 10 из 11 последних матчей «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.09. Ничья — в 11.00, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 20.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.23 и 4.15.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. Мерсисайдцы хотя помногу забивают сами, часто позволяют отличиться и соперникам.

В двух последних матчах гостей был реализован такой же расклад.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.18