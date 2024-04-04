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    Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?

    «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка за 1.95 и прогноз на АПЛ 4 апреля 2024 года

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    «Ливерпуль» — очевидный фаворит
    «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Апреля 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место с 67 очками и разницей мячей 67-27.

    Команда на два очка опережает идущего вторым в таблице «Арсенал» и на три — «Манчестер Сити», который занимает третью позицию.

    Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. В то же время, мерсисайдцам пришлось отыгрываться в матче против «Брайтона» (2:1).

    Эта победа стала второй для «Красных» в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры — АПЛ, Лига Европы и Кубок Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Робертсон, Алькантара, Доак, Байчетич, Жота, Александер-Арнольд, Матип травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11 поединках во всех турнирах «Ливерпуль» потерпел одно поражение, да и то — в дополнительное время Кубка Англии от «МЮ» (3:4).

    В остальных матчах у коллектива девять побед и одна ничья, если не учитывать мировую в основное время матча против того же «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Мохаммед Салах — лучший бомбардир клуба с 16-ю голами, что позволяет ему быть вторым во всей лиге.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 15 очками и разницей мячей 27-77.

    Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому она если и не обречена на понижение в классе, то уж точно имеет мизерные шансы на выживание.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Клинки» поделили очки с «Фулхэмом» (3:3), обменявшись тремя голами.

    Эта ничья стала второй в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, так что клуб все же отказывается капитулировать.

    Не сыграют: Травмированы — Дэвис, Джеббисон, Болдок, Арчер, Иган, Брюстер, Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бэшем, дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в 10 последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и трех ничьих.

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    Спасти гостей может только чудо, так что почти гарантированная неудача в грядущей игре только приблизит их к вылету.

    Макберни — лучший бомбардир клуба в АПЛ с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в 10 из 11 последних матчей «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.09. Ничья — в 11.00, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 20.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.23 и 4.15.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. Мерсисайдцы хотя помногу забивают сами, часто позволяют отличиться и соперникам.

    В двух последних матчах гостей был реализован такой же расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
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