Канчельскис о запасных игроках в «Зените»: Так они и просидят на лавке всю жизнь и нигде не заиграют

Экс-футболиствысказался о развитии современных футболистов в России.

«Вопросы надо задавать футболистам, которые сидят на лавке в "Зените". Надо у них спросить, что они хотят. Я не сидел на лавке, играл в футбол. Их всё устраивает, довольствуются тем, что есть. У них всё прекрасно, есть контракт. Так они и просидят на лавке всю жизнь и нигде не заиграют.

В СССР было много талантливых игроков, а играли единицы. Сейчас же талантливых мало, а они ещё и не хотят играть.

Много факторов, которые сейчас влияют на мозг футболистов. И так многим из них не хватает винтиков в голове, а сейчас ещё агенты есть и другие факторы. Но они хорошо живут — играть не хотят, только деградируют, зато деньги получают», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Ранее Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ «Спартак- "Зенит".