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    Гвардиола высказался о критике в адрес Холанна

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не понимает бывших футболистов, которые критикуют Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола
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    Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола

    Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что «Холанн выглядит почти как игрок Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии)».

    «Я всегда удивляюсь, когда подобные заявления делают бывшие игроки.

    В этом плане я могу понять журналистов, но точно не тех, кто играл на профессиональном уровне.

    Это напоминает то, как бывшие судьи критикуют судей. К сожалению, так устроена память», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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