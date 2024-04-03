Гвардиола высказался о критике в адрес Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити»признался, что не понимает бывших футболистов, которые критикуют

Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что «Холанн выглядит почти как игрок Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии)».

«Я всегда удивляюсь, когда подобные заявления делают бывшие игроки.

В этом плане я могу понять журналистов, но точно не тех, кто играл на профессиональном уровне.

Это напоминает то, как бывшие судьи критикуют судей. К сожалению, так устроена память», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Холанн провел в составе «Манчестер Сити» 35 матчей и забил 29 мячей.