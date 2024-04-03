Бундеслига. «Байер» мчится к титулу чемпиона

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 27 тура чемпионата Германии в турнирной таблице произошли незначительные изменения. «Фрайбург» улучшил положение в Бундеслиге, поднявшись на 8 место, а «Хоффенхайм» в свою очередь опустился на 9 строчку.
Календарь и таблица Бундеслиги
Поменялись местами в таблице «Унион» и «Боруссия» М, которые расположились на 12 и 13 позиции соответственно.
Новый чемпион?
В последние годы в Бундеслиге чемпионство выигрывала «Бавария». Однако нынешний розыгрыш немецкого первенства может остаться за «Байером».
«Фармацевты» увеличили преимущество над «Баварией» до 13 очков, набрав в таблице 73 балла.
«Байер» выиграл в седьмом матче подряд, переиграв на своём поле «Хоффенхайм» (2:1). В составе победителей голами отметились Роберт Андрих и Патрик Шик, которые забили на 88-й и 91-й минутах. Таким образом леверкузенцы одержали волевую победу.
Провал «немецкой машины»
«Бавария» фактически лишилась шансов на чемпионство, мюнхенцы в центральном поединке 27 тура потерпели фиаско в матче против дортмундской «Боруссии» (0:2).
На данный момент «Бавария» занимает 2 место в немецком чемпионате с активом 60 баллов.
Еврокубковая зона
В лигочемпионскую зону входит «Штутгарт», который расположился на 3 месте турнирной таблицы. «Швабы» аккумулировали 57 очков после ничейного исхода с командой «Хайденхайм» (3:3).
В топ-4 закрепилась «Боруссия» Д после тяжёлой победы над «Баварией». Отметим результативную игру Карима Адейеми и Юлиана Рюэрсона в составе «шмелей». «Чёрно-жёлтые» после этого триумфа заработали 53 пункта.
На 5 строчке в чемпионате Германии идёт «Лейпциг», который набрал в этом сезоне 50 баллов. В 27 туре турнира команда разошлась миром с клубом «Майнц 05» (0:0).
В зону еврокубков также входит «Айнтрахт», который заработал 41 балл и расположился на 6 позиции турнирной таблицы. Команда сыграла в нулевую ничью с «Унионом» (0:0).
Тур № 28
Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 5 по 7 апреля.
Потенциальный чемпион «Байер» отправится на выездной матч с «Унионом»: игра запланирована на субботу, 6 апреля.
«Бавария» попытается сократить отставание от «фармацевтов». Для этого нужно как минимум обыграть «Хайденхайм» на его же поле.
Также 6 апреля состоится центральная битва 28 тура Бундеслиги: «Боруссия» примет «Штутгарт».