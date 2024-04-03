Бундеслига. «Байер» мчится к титулу чемпиона

«Байер» стал ближе к титулу чемпиона Германии, «Бавария» вновь допустила осечку и осложнила себе судьбу в битве за серебряную салатницу. «Штутгарт» и «Боруссия» Дортмунд продолжают борьбу за места в Лиге чемпионов. До окончания сезона в Бундеслиге осталось сыграть 7 туров.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 27 тура чемпионата Германии в турнирной таблице произошли незначительные изменения. «Фрайбург» улучшил положение в Бундеслиге, поднявшись на 8 место, а «Хоффенхайм» в свою очередь опустился на 9 строчку.

Календарь и таблица Бундеслиги

Поменялись местами в таблице «Унион» и «Боруссия» М, которые расположились на 12 и 13 позиции соответственно.

Новый чемпион?

В последние годы в Бундеслиге чемпионство выигрывала «Бавария». Однако нынешний розыгрыш немецкого первенства может остаться за «Байером».

«Фармацевты» увеличили преимущество над «Баварией» до 13 очков, набрав в таблице 73 балла.

«Байер» выиграл в седьмом матче подряд, переиграв на своём поле «Хоффенхайм» (2:1). В составе победителей голами отметились Роберт Андрих и Патрик Шик, которые забили на 88-й и 91-й минутах. Таким образом леверкузенцы одержали волевую победу.

Провал «немецкой машины»

«Бавария» фактически лишилась шансов на чемпионство, мюнхенцы в центральном поединке 27 тура потерпели фиаско в матче против дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Бавария» — «Майнц 05» globallookpress.com

На данный момент «Бавария» занимает 2 место в немецком чемпионате с активом 60 баллов.

Еврокубковая зона

В лигочемпионскую зону входит «Штутгарт», который расположился на 3 месте турнирной таблицы. «Швабы» аккумулировали 57 очков после ничейного исхода с командой «Хайденхайм» (3:3).

В топ-4 закрепилась «Боруссия» Д после тяжёлой победы над «Баварией». Отметим результативную игру Карима Адейеми и Юлиана Рюэрсона в составе «шмелей». «Чёрно-жёлтые» после этого триумфа заработали 53 пункта.

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

На 5 строчке в чемпионате Германии идёт «Лейпциг», который набрал в этом сезоне 50 баллов. В 27 туре турнира команда разошлась миром с клубом «Майнц 05» (0:0).

В зону еврокубков также входит «Айнтрахт», который заработал 41 балл и расположился на 6 позиции турнирной таблицы. Команда сыграла в нулевую ничью с «Унионом» (0:0).

Тур № 28

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 5 по 7 апреля.

Потенциальный чемпион «Байер» отправится на выездной матч с «Унионом»: игра запланирована на субботу, 6 апреля.

«Бавария» попытается сократить отставание от «фармацевтов». Для этого нужно как минимум обыграть «Хайденхайм» на его же поле.

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Также 6 апреля состоится центральная битва 28 тура Бундеслиги: «Боруссия» примет «Штутгарт».