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    Балтика — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2024 в 18:15 начнется матч в плей-офф Кубка России по футболу Балтика — ЦСКА

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    Балтика и ЦСКА начнут матч в 18:15 в плей-офф Кубка России по футболу, 03.04.2024.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Балтика» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЦСКА»).

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