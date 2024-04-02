Романцев: Промес — знаковая фигура в «Спартаке», но не настолько, чтобы не забивать три матча

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что красно-белые и бездолжны гораздо лучше играть в атаке.

«Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов.

Понятно, что огорчить "Зенит" на его поле — дело непростое. Но уж "Факелу" дома можно и нужно забивать! Да и оборона "Урала" не из самых крепких в чемпионате.

Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде — форварды острые, заряженные на ворота, с голевым чутьем. Значит, дело здесь в чем-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями.

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Помню, как в мои тренерские времена наша атака держалась на плечах полузащиты. И зачастую, имея впереди лишь одного нападающего — Радченко, Юрана, Ширко или Робсона, — мы рвали соперников на части! Причем немало забитых мячей были на счету наших полузащитников — Цымбаларя, Титова, Тихонова, Баранова, Булатова. А как рвались вперед из обороны Онопко с Никифоровым! Так что атака — дело общее.

Не собираюсь никому давать советы — каждый видит игру по-своему. А потому хочется надеяться, что голевой голод сменится очередями забитых мячей. Чего искренне и желаю нашим ребятам», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.