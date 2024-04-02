Орлов: Что Мусаев может сделать в «Краснодаре»?

Комментаторвысказался о новом главном тренере «Краснодара»

«Мусаев что может сделать? Он пришёл, и команда так же играет, как при Ивиче. Да и за такой короткий срок ничего нельзя поменять. Да и нет смысла что-то менять, они вообще провалятся.

И хорошая всё равно команда, они будут конкурентоспособны. У них есть кому играть», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Мусаев сменил в должности главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Ранее российский специалист уже работал с командой с 2018 по 2021 год.