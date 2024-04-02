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    Глебов: Карпину надо отдать должное за развитие молодых игроков

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал одну из основных способностей главного тренера команды Валерия Карпина.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Больше отмечу Валерия Георгиевича Карпина в развитии молодых футболистов. Он дает шанс молодым ребятам проявить себя.

    У Карпина нет такого, что есть 30-летние и 19-летние. Если 19-летний всё выполняет, то спокойно может играть в составе. Поэтому стоит отдать должное Карпину», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

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    • «Ростов» занимает девятое место в таблице РПЛ после 21 тура. В ближайшем матче команда Карпина сыграет 2 апреля против «Химок» в рамках Кубка России. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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