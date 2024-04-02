Глебов: Карпину надо отдать должное за развитие молодых игроков

Капитан «Ростова»назвал одну из основных способностей главного тренера команды

«Больше отмечу Валерия Георгиевича Карпина в развитии молодых футболистов. Он дает шанс молодым ребятам проявить себя.

У Карпина нет такого, что есть 30-летние и 19-летние. Если 19-летний всё выполняет, то спокойно может играть в составе. Поэтому стоит отдать должное Карпину», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

«Ростов» занимает девятое место в таблице РПЛ после 21 тура. В ближайшем матче команда Карпина сыграет 2 апреля против «Химок» в рамках Кубка России. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.