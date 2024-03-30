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    Форвард «Ростова» Роналдо: Карпин поменял мою жизнь

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    Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос высказался о работе с Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я чуть-чуть говорю по-английски, но понимаю испанский. С Карпиным говорю на испанском и всё понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен. Это очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно.

    Рад получить возможность, которую Карпин даёт мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — сказал Роналдо «Чемпионату».

    Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» минувшей зимой из «Левски».

    Нынешний контракт Роналдо с российским клубом истекает в июне 2028 года.

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