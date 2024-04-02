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    Генич: Абаскаль понимает, что ему недолго осталось работать в «Спартаке»

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    Известный комментатор Константин Генич считает, что «Спартак» в ближайшее время уволит главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    После недавнего матча с «Уралом» (0:0) Абаскаль заявил, что состав на игру ему подсказывает бог.

    «Абаскаль — самый эпатажный тренер в истории "Спартака"? Конечно нет. Те же Валерий Карпин или Унаи Эмери эпатажнее.

    Я не вижу эпатажа у Абаскаля, он так видит и чувствует, это другое. Это его личность. Вообще "Спартак" уже не удивляет. Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля.

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    • На мой взгляд, тренер "Спартака" так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в "Спартаке". Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.

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