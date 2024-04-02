Генич: Абаскаль понимает, что ему недолго осталось работать в «Спартаке»

Известный комментаторсчитает, чтов ближайшее время уволит главного тренера команды

После недавнего матча с «Уралом» (0:0) Абаскаль заявил, что состав на игру ему подсказывает бог.

«Абаскаль — самый эпатажный тренер в истории "Спартака"? Конечно нет. Те же Валерий Карпин или Унаи Эмери эпатажнее.

Я не вижу эпатажа у Абаскаля, он так видит и чувствует, это другое. Это его личность. Вообще "Спартак" уже не удивляет. Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля.

На мой взгляд, тренер "Спартака" так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в "Спартаке". Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.