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    Радимов: Абаскаль издевается над нами

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов, комментируя результат матча «Спартак» — «Урал», высказался о ситуации в российском футболе.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» не смог обыграть «Урал» в 21-м туре РПЛ, матч завершился вничью — 0:0.

    «Над нами издеваются! Над нами издевается Абаскаль! То, что "Спартак" сыграл плохо, это понятно, и обсуждать тут нечего. То, что Абаскаль своими фразами про состав, который ему выбирает Господь, издевается над всеми нами — очевидно.

    Над нами издеваются судьи! Вы перед возобновлением сезона с невероятной помпой объявили про ваше нововведение, что судьи будут объявлять решение в микрофоны на весь стадион. В первом же матче в Оренбурге выяснилось, что микрофоны не работают.

    Но ладно Оренбург, это мы проглотили, но сейчас то, на стадионе "Спартака" фол на Зиньковском (по мне это пенальти), почему не используются микрофоны?

    Я прямо настаиваю, РФС, РПЛ и лично господин Мажич, опубликуйте переговоры главного и арбитров ВАР, почему Москалева не позвали к просмотру повтора и микрофону? У "Спартака" большая армия болельщиков, на трибунах было прилично народу, они имеют право знать, что случилось в этом эпизоде! Иначе для чего вы это уникальное нововведение так пиарили активно, если вы им не пользуетесь именно тогда, когда это нужно!

    Над нами издеваются игроки! Макаров вчера откровенно выпалил, что журналистов не любит и не хочет с ними общаться. А еще сказал что хочет играть в Европе. Вчера так "блестяще" сыграл первый тайм, что Личка его прямо в перерыве отправил в Европу.

    Лещук (многие ждали, я знаю) — тут вообще все просто, про него либо хорошо, либо ничего.

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    • Над нами издевается ФНЛ, которая предлагает заполонить лигу сомнительного качества легионерами, расширив лимит, чтобы окончательно прибить шансы нашей молодежи заиграть.

    Может кого-то это все устраивает, а мне хочется, чтобы над нами издеваться прекратили!», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

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