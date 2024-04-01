Мбаппе вспомнил о памятном голе после передачи Месси

Нападающий «ПСЖ»поделился воспоминаниями о голе, забитом после передачив матче с «Марселем» в сезоне-2022/23.

«Была прекрасная комбинация: один пас, второй и удар. Передачу сделал Месси, возможно, лучший игрок в истории. Мы выиграли со счетом 3:0, очевидно, хорошее воспоминание», — приводит слова форварда сборной Франции Telefoot.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 38 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает этим летом, после чего французский футболист перейдёт в мадридский «Реал».

Месси летом прошлого года перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами».