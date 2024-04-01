Клопп: Мак Аллистер был невероятен

Наставник «Ливерпуля»оценил игру хавбекав матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

«Да, Макка был невероятен, абсолютно невероятен, но когда у тебя такой талант, когда у тебя такой характер, ты должен делать это. Алексис на это способен. Я самый большой фанат своих парней, но меня уже не удивляет хорошая игра в их исполнении. Если у них что-то не получается, я думаю о том, как помочь им. Но когда они играют хорошо, я просто радуюсь за них», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон».

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В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.