Кержаков: Нахожусь в стадии переговоров с несколькими клубами

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Россиирассказал, когда может возобновить тренерскую деятельность.

В первой половине сезона Кержаков возглавлял сербский «Спартак» (Суботица). В России он тренировал «Томь» и «Пари НН».

«У меня были и предложения из разных клубов, и сейчас я нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами.

Поэтому на данный момент сконцентрирован на изучении футбола, анализе матчей и сборе как можно большей информации. Тем самым я работаю над собой.

Параллельно с этим в неспешном режиме у меня идут переговоры по нескольким вариантам. Пока нет необходимости предлагать себя с помощью рассылки резюме.

Не считаю нужным уточнять, откуда поступают предложения. Все равно это узнается из каких-либо источников.

Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро, зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Все идет планомерно. Я не паникую.

Всему свое время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.

Допускаю ли возвращение в Россию? Конечно», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».