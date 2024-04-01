Владимир Быстров: Считаю Карпина лучшим тренером в РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Россиивысказал свое мнение о работе Валерия Карпина в «Ростове» и других клубах.

«Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа [из "Спартака"], он зашёл на тренерский мостик, а у нас была игра с "Ахматом". Ну, кто его вытащил?

Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0, после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», — заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Календарь и таблица РПЛ

В 22-м туре РПЛ «Ростов» в гостях уверенно победил «Динамо» со счетом 4:1. Сейчас команда идет с 30 очками на девятом месте.