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    Владимир Быстров: Считаю Карпина лучшим тренером в РПЛ

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    Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказал свое мнение о работе Валерия Карпина в «Ростове» и других клубах.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа [из "Спартака"], он зашёл на тренерский мостик, а у нас была игра с "Ахматом". Ну, кто его вытащил?

    Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0, после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», — заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 22-м туре РПЛ «Ростов» в гостях уверенно победил «Динамо» со счетом 4:1. Сейчас команда идет с 30 очками на девятом месте.

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