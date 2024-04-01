Владимир Быстров: Считаю Карпина лучшим тренером в РПЛ

Владимир Быстров Фото: globallookpress.com
«Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа [из "Спартака"], он зашёл на тренерский мостик, а у нас была игра с "Ахматом". Ну, кто его вытащил?
Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0, после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», — заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
В 22-м туре РПЛ «Ростов» в гостях уверенно победил «Динамо» со счетом 4:1. Сейчас команда идет с 30 очками на девятом месте.