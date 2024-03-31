Райс: «Арсенал» ничуть не уступает «Сити»

Хавбек «Арсенала»высказался о настрое команды накануе матча 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 31 марта.

«Мы ничуть им не уступаем. Мы — "Арсенал", они — "Сити". У нас есть несколько невероятных игроков, и у них есть несколько невероятных игроков.

Я бы предпочёл поехать на "Этихад" и быть аутсайдером!» — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнется в 18:30 мск.

Календарь и таблица АПЛ

После 28 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 64 очка и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в АПЛ «горожане» заработали 63 очка и расположились на третьей строчке.