Мусаев: Самое важное, что я подчеркнул в Семаке — спокойствие

Главный тренеррассказал о профессиональных качествах наставника

«Самое важное, что в нём подчеркнул — спокойствие. Наверное, это передаётся его футболистам, эта уверенность. Это качество мне понравилось в нём больше всего. Каких-то наставлений друг другу не давали», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что 14-го марта в «Краснодаре» объявили о назначении Мусаева на пост главного тренера «быков» после отставки Владимира Ивича.

В следующем матче краснодарская команда сыграет против «Локомотива» в рамках 22-го тура РПЛ 31-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.