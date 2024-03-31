«Лорьян» — «Брест»: счет матча 0:1, обзор гола

В первом тайме никто не смог отличиться. Автором единственного гола на 86-й минуте поединка оказался Ромен дель Кастильо.
Футбол. Франция. Лига 1
Лорьян — Брест 0:1
Гол: 0:1 Ромен дель Кастильо (86') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Формоз Менди, Сулейман Туре, Дарлин Йонгва, Лоран Абергель (Имран Луза, 82'), Тьемуэ Бакайоко, Жюльен Понсо (Ayman Kari, 68'), Бадредин Буанани (Эли Жуниор Крупи, 74'), Nathaniel Adjei, Panos Katseris (Тео Ле Бри, 69'), Mohamed Bamba (Бамба Дьенг, 74') Брест: Марко Бизот, Жереми ле Дуарон (Ромен дель Кастильо, 64'), Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Махди Камара (Билал Браими, 89'), Матиас Перейра Лаж (Стив Мунье, 73'), Уго Маньетти (Камори Думбия, 65'), Жонас Мартен, Мартин Сатриано (Жюльен Ле Кардинал, 89') Предупреждения: Кенни Лала (45 + 1'), Жонас Мартен (76'), Бамба Дьенг (80'), Лилиан Брассье (80')
«Брест» набрал 50 очков и поднялся на второе место в таблице Лиги 1.
«Лорьян» (26) находится на 15-м месте.