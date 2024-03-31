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    Алания — Черноморец: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.03.2024 в 17:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Алания — Черноморец

    Футбол ФНЛ — Первая лига Алания Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Алания и Черноморец начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 31.03.2024.

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    Последний матч: «Черноморец» — «Алания» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Черноморец». Коэффициент ставки — 2.31.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Алания — Черноморец.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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