Глебов: Хотел бы попробовать свои силы в Европе

Капитан «Ростова»рассказал, что хотел бы поиграть в европейских чемпионатах.

«Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но я футболист "Ростова", поэтому давайте про вымышленные или невымышленные истории не будем говорить. Если будут конкретные предложения, наверное, будет смысл о чём-то говорить, а так — ничего пока нет», — сказал Глебов «Чемпионату».

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Календарь и таблица РПЛ

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.