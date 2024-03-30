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    «Борнмут» обыграл «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм» сыграли вничью

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    Подошли к концу три матча 30-го тура английской Премьер-лиги.

    Бен Бреретон
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    Бен Бреретон

    «Борнмут» на своем поле вырвал победу у «Эвертона» — 2:1.

    Все голы были забиты во втором тайме. На 64-й минуте счет открыл форвард «вишен» Доминик Соланке.

    На 87-й минуте голом ответил нападающий гостей Бето, а затем в уже добавленное время в свои ворота забил защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Эвертон 2:1
    Голы: 1:0 Доминик Соланке (64'), 1:1 Бету (87'), 2:1 Шеймус Коулман (автогол) (90 + 1') Борнмут: Нето, Адам Смит, Крис Мепэм, Илья Забарный, Милош Керкез (Ллойд Келли, 63'), Тайлер Адамс, Льюис Кук, Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 74'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 73'), Доминик Соланке (Enes Ünal, 85') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман, Абдулайе Дукуре (Андре Гомеш, 72'), Джеймс Гарнер, Амаду Онана (Бету, 79'), Джек Харрисон (Эшли Янг, 72'), Бен Годфри, Доминик Калверт-Льюин, Дуайт Макнил Предупреждения: Доминик Соланке (30'), Амаду Онана (42'), Джеймс Тарковски (77')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» завершили встречу вничью со счетом 1:1.

    В составе хозяев Крис Вуд, а за гостей отличился Жан-Филипп Матета.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Кристал Пэлас 1:1
    Голы: 0:1 Жан-Филипп Матета (11'), 1:1 Крис Вуд (61') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Фелипе, Мурилло, Ола Эйна (Харри Тоффоло, 84'), Райан Йейтс, Ибраим Сангаре (Энтони Эланга, 46'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Дивок Ориги (Джованни Рейна, 60'), Крис Вуд Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Натаниэл Клайн, 90'), Даниэль Муньос, Крис Ричардс, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Эберечи Эзе, Хефферсон Лерма, Адам Уортон (Уилл Хьюз, 80'), Жан-Филипп Матета, Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 66') Предупреждения: Фелипе (49'), Джеффри Шлупп (70')

    «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм» сыграли результативную ничью — 3:3.

    Дублем в составе хозяев отметился Бен Бреретон, еще один мяч у Оливера Макберни.

    За «Фулхэм» забивали Палинья, Бобби Декордова-Рид, Родриго Муньис.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Фулхэм 3:3
    Голы: 1:0 Бен Бреретон (58'), 1:1 Жоау Палинья (62'), 2:1 Оливер Макбарни (68'), 3:1 Бен Бреретон (70'), 3:2 Бобби Декордова-Рид (86'), 3:3 Родриго Мунис (90 + 3') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Мэйсон Холгейт, Анель Ахмедходжич, Джек Робинсон, Джейден Богл, Оливер Арбластер (Оливер Норвуд, 85'), Густаво Хамер, Бен Осборн, Оливер Макбарни (James McAtee, 90'), Бен Бреретон, V.Souza (Остон Трасти, 85') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Олуватосин Адарабиойо (Рауль Хименес, 85'), Тимоти Кастань (Кенни Тете, 85'), Андреас Перейра (Бобби Декордова-Рид, 85'), Саша Лукич (Адама Траоре, 63'), Жоау Палинья, Родриго Мунис, Виллиан, Алекс Айуоби (Томас Кейрни, 73') Предупреждения: Мэйсон Холгейт (61'), Оливер Норвуд (90 + 9'), Густаво Хамер (90 + 10'), Кэлвин Бейсси (90 + 10'), Джейден Богл (90 + 12')
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