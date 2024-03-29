Хави: Для нас жизненно важно набрать три очка. Мы должны попытаться оказать давление на «Реал»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Завтра у нас будет соперник, который очень хорошо играет в футбол и обладает индивидуальностью. Пимента здорово работает в стиле, похожем на наш. Также у него играют футболисты, одарённые технически. Нам будет трудно отобрать у них мяч.

До матча с "ПСЖ" осталось много дней, поэтому мы сосредоточены на завтрашней игре. Мы хотим верить и верим, что можем бороться за Ла Лигу. Завтра для нас жизненно важно набрать три очка. Мы должны попытаться оказать давление на Реал», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» состоится 30 марта и начнется в 23:00 мск.