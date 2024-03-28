Федотов — об Акинфееве: Игорь Владимирович — легенда

Главный тренердал свой комментарий по поводу голкипера и капитана московской команды

«Игорь Владимирович, это не пример, мы говорим, что это легенда, здесь одно дело верой и правдой армейскому клубу. А это важно, но в том плане что когда чем больше в клубе воспитанников с принадлежностью футбольному клуба ЦСКА, это за собой несёт и дополнительную аудиторию. На мой взгляд, это тоже, как говорится, важно, это должно быть», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых семь раз отыграл «на ноль».