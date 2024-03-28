Бояринцев назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака»в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в таблице после 20 туров, опережая «Краснодар» на одно очко, а «Динамо» — на два.

«Все прекрасно видели, как работал на трансферном рынке "Зенит" и как — "Краснодар". У южан не было приобретений. Наоборот, они даже потеряли некоторых игроков. Того же Ахметова "Зенит" перехватил.

"Сине-бело-голубые" не раз зимой плодотворно работали, весной закручивали обороты и уходили далеко в отрыв. Либо, как сейчас, питерцы опять лидируют — в момент обогнали всех конкурентов.

Одна из причин — свежая кровь, которая появилась в команде. Мне кажется, она всегда нужна, как и люди со свежими силами, амбициями и мотивацией. Такие спортсмены добавляют командную динамику, которая ведет весь коллектив вперед. Уверен, конкурентам сложно. У многих клубов нет таких возможностей, как у подопечных Семака. Но надеюсь, что "Динамо" сможет навязать борьбу. Больше я никого не вижу в конкурентах "Зениту".

"Динамо" — симпатичная команда. По игре "Динамо" тоже в кондициях. Личка подвел команду в форме — видно с первых матчей РПЛ. Но эти две недели, которые сейчас выпали на игры сборной, по-разному могут повлиять на клуб, как и с положительной точки зрения, так и с отрицательной.

Очевидно, состав у "Зенита" посильнее, чем у "Динамо". Именно поэтому если даже игроки Лички готовы забивать и побеждать, они могут немного сдать. Но команда может соревноваться с Петербургом за место лидера Премьер-лиги за счет командных моментов. У "Зенита", да, безусловно, есть топовые игроки, но нет такого коллектива, как у "Динамо", — сказал Бояринцев.

Полностью интервью с Денисом Бояринцевым можно посмотреть здесь.