Игнатьев: Убежден, что Абаскалю надо закончить сезон со «Спартаком»

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, чтоможет уволить главного тренера командыдо завершения сезона.

«Я убежден, что Абаскалю надо закончить сезон с командой. Продукт футбольного клуба — это результат. Если его нет, то будут поползновения. Часто это заканчивается увольнением, к этому всё и идёт. Если Абаскаля уволят сейчас, он будет говорить про то, что ему не дали закончить свою работу с командой. И будет прав. Дайте доработать сезон этому тренерскому штабу, чтобы они успели исправить ситуацию в лучшую сторону.

Сам факт наблюдения за другими тренерами — это хорошо. Неважно, придёт на место Абаскаля Черчесов, Карпин или кто другой. Главное, чтобы они подготовились к работе с командой», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.