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    Игнатьев: Убежден, что Абаскалю надо закончить сезон со «Спартаком»

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    Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля до завершения сезона.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Я убежден, что Абаскалю надо закончить сезон с командой. Продукт футбольного клуба — это результат. Если его нет, то будут поползновения. Часто это заканчивается увольнением, к этому всё и идёт. Если Абаскаля уволят сейчас, он будет говорить про то, что ему не дали закончить свою работу с командой. И будет прав. Дайте доработать сезон этому тренерскому штабу, чтобы они успели исправить ситуацию в лучшую сторону.

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    • Сам факт наблюдения за другими тренерами — это хорошо. Неважно, придёт на место Абаскаля Черчесов, Карпин или кто другой. Главное, чтобы они подготовились к работе с командой», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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