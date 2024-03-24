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    Хавбек «Ливерпуля»: Мы все сделаем все, что в наших силах, чтобы попытаться добиться успеха

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    Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о своих и командных амбициях в нынешнем сезоне.

    Харви Эллиотт
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    Харви Эллиотт

    «Мы все сделаем всё, что в наших силах, чтобы попытаться добиться успеха в каждом соревновании. Этот голод мотивирует меня работать немного усерднее, продолжать доводить себя до предела. У нас в команде сложилась такая связь, когда мы все хотим одного и того же, и сейчас, как никогда, мы творим историю и должны поддерживать это.

    У нас в раздевалке есть невероятные игроки, которые подают пример, поэтому я стараюсь учиться у них; я наблюдаю за тем, что они делают, когда меня нет на поле, и я хочу применять этот опыт в своей повседневной жизни», — приводит слова Эллиотта SWM.

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    • После 28-и туров в английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе. В нынешнем сезоне Эллиотт провел 41 матч за «мерсисайцев», забил 3 мяча и сделал 8 голевых передач.

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