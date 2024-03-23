Родриго о Беллингеме: Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи

Нападающийрассказал об адаптации полузащитника командыпосле перехода в стан «сливочных».

«В Ла Лиге не так много английских игроков, но "Реал" идеально подошёл ему (Беллингему). Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи в нынешнем году.

В минувшем сезоне мы играли так, как всегда умел "Реал", но теперь состав изменился, что действительно подошло ему и тем качествам, которые он привносит. Всё получилось отлично», — приводит слова Родриго AS.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 30 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 8 голевых передач.