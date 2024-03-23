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    Родриго о Беллингеме: Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи

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    Нападающий «Реала» Родриго рассказал об адаптации полузащитника команды Джуда Беллингема после перехода в стан «сливочных».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «В Ла Лиге не так много английских игроков, но "Реал" идеально подошёл ему (Беллингему). Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи в нынешнем году.

    В минувшем сезоне мы играли так, как всегда умел "Реал", но теперь состав изменился, что действительно подошло ему и тем качествам, которые он привносит. Всё получилось отлично», — приводит слова Родриго AS.

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