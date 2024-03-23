Родионов — о победе молодежной сборной России: Игра была не сложная, хотя против нас играли пацаны постарше

Полузащитник молодёжной сборной Россиивысказался о матче против уругвайской команды(7:2).

«Первую игру сыграли с Уругваем — с чемпионами мира. Видно, что команда организованная. Мы их разбирали на теории. Были готовы к этой команде. Поэтому и хорошо сыграли, прессинговали — они били только вперёд, а наши защитники были готовы к этому и перехватывали мяч. Так что моментов они особо не создали. Если бы мы забили все, что создали, то после первого тайма с Уругваем могли уйти 4:0 или даже больше. Во втором тайме больше пошла игра на выносливость, так как уже наелись в первом тайме. Нужно было проявлять силу воли, потому что команда у них организованная. Непросто было играть. Были и замены, но слава богу забили гол с пенальти.

В игре с "Насьоналем" на поле вышли игроки, которые не попали в стартовый состав в первом матче. Никакой слабины они не дали. У всех была запредельная мотивация! Вышли и сразу забили. Выглядели очень хорошо, соперник практически ничего не создал. Во втором тайме тоже были замены, игру мы усилили и забили ещё. Игра была не сложная, хотя против нас играли пацаны постарше.

Если сравнивать матчи, то игра с "Насьоналем" была попроще. С Уругваем могло что-то давить, так как это был первый матч, и их поддерживало много болельщиков, а во второй игре такого не было — будто тренировочный матч. К сожалению, даже не исполнили гимн, потому что вокруг поля не было колонок.

У меня давно нет такого, что я долго привыкаю к другому часовому поясу. Сразу перестраиваюсь, трудностей не возникает. Я себя отлично ощущаю, только есть тяжесть в ногах после первой игры, потому что у нас был всего один день на восстановление. Это единственный минус. Но для этого мы и проходим сборы со своими клубами, так что сейчас мы в хорошей форме», — приводит слова Родионова «Чемпионат».

Голы в составе нашей сборной забивали Никита Салтыков (18-я минута), Артем Быковский (28-я, 30-я), Илья Родионов (63-я и 85-я), Александр Чупаев (80-я), Игорь Дмитриев (90-я, с пенальти).