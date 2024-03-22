Венесуэла — Италия: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Матео Ретеги сумел нанести удар по воротам соперника, оказавшись справа. Сфера влетела впритирку со стойкой.
Спустя три минуты южноамериканцы отыгрались. Дарвин Мачис получил мяч после обрезки итальянцев перед воротами и сумел пробит. Доннарумма, задействованный в атаке итальянцев, в ворота вернуться не успел.
А на 80-й минуте Ретеги получил мяч в центре штрафной без опеки, сумел выйти на ударную позицию и покатил снаряд в ворота. Голевая передача на счету хавбека «Арсенала» Жоржиньо.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Венесуэла — Италия 1:2
Голы: 0:1 Mateo Retegui (40'), 1:1 Дарвин Мачис (43'), 1:2 Mateo Retegui (80')
Следующий товарищеский матч Италия проведёт 24 марта со сборной Эквадора, а Венесуэла сыграет с национальной командой Гватемалы 25 марта.