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    Дубль Ретеги помог Италии обыграть Венесуэлу в товарищеском матче

    Венесуэла — Италия: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Венесуэлы
    Сборная Италии одержала победу над командой Венесуэлы (2:1) в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейл, США.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Матео Ретеги сумел нанести удар по воротам соперника, оказавшись справа. Сфера влетела впритирку со стойкой.

    Спустя три минуты южноамериканцы отыгрались. Дарвин Мачис получил мяч после обрезки итальянцев перед воротами и сумел пробит. Доннарумма, задействованный в атаке итальянцев, в ворота вернуться не успел.

    А на 80-й минуте Ретеги получил мяч в центре штрафной без опеки, сумел выйти на ударную позицию и покатил снаряд в ворота. Голевая передача на счету хавбека «Арсенала» Жоржиньо.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Венесуэла — Италия 1:2
    Голы: 0:1 Mateo Retegui (40'), 1:1 Дарвин Мачис (43'), 1:2 Mateo Retegui (80')

    Следующий товарищеский матч Италия проведёт 24 марта со сборной Эквадора, а Венесуэла сыграет с национальной командой Гватемалы 25 марта.

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