Венесуэла — Италия: счет матча 1:2, обзор голов

одержала победу над(2:1) в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейл, США.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Матео Ретеги сумел нанести удар по воротам соперника, оказавшись справа. Сфера влетела впритирку со стойкой.

Спустя три минуты южноамериканцы отыгрались. Дарвин Мачис получил мяч после обрезки итальянцев перед воротами и сумел пробит. Доннарумма, задействованный в атаке итальянцев, в ворота вернуться не успел.

А на 80-й минуте Ретеги получил мяч в центре штрафной без опеки, сумел выйти на ударную позицию и покатил снаряд в ворота. Голевая передача на счету хавбека «Арсенала» Жоржиньо.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Венесуэла — Италия 1:2 Голы: 0:1 Mateo Retegui (40'), 1:1 Дарвин Мачис (43'), 1:2 Mateo Retegui (80')

Следующий товарищеский матч Италия проведёт 24 марта со сборной Эквадора, а Венесуэла сыграет с национальной командой Гватемалы 25 марта.